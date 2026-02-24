Wasserrohrbruch in Wien: Instandsetzung noch bis in die Nacht
Nach dem Wasserrohrbruch in Wien-Leopoldstadt, der gegen Montagmittag in der Dr.-Natterer-Gasse aufgetreten war, dürften die Instandsetzungsarbeiten noch bis in den späten Dienstagabend bzw. die Nachtstunden dauern. Das teilte eine Sprecherin von Wiener Wasser (MA 31) am Dienstagvormittag mit.
Demnach dürfte es noch etwas Zeit brauchen, bis der Tausch des defekten Rohres abgeschlossen ist.
Zu dem Gebrechen war es am Montag gegen 12 Uhr gekommen und hatte Verzögerungen im Straßenverkehr ausgelöst. Aus dem kaputten Rohr drangen große Mengen Wasser. Schmutz wurde vom Wasser aus dem Untergrund heraufgespült. Der Handelskai war vorübergehend blockiert, am frühen Abend aber wieder frei.
Als Ursache gab Wiener Wasser (MA 31) am Nachmittag an, dass bei Bauarbeiten für die Linie 18 von der ausführenden Firma unbeabsichtigt ein Rohrstrang mit 50 Zentimetern Durchmesser beschädigt wurde. "In der Folge kam es in der Dr.-Natterer-Gasse zu einem Wasseraustritt, der sich bis zum Handelskai ausgebreitet hat", so die MA 31.
Kommentare