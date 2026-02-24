Wasserrohrbruch in Wien: Instandsetzung noch bis in die Nacht

Nach dem Wasserrohrbruch in Wien-Leopoldstadt, der gegen Montagmittag in der Dr.-Natterer-Gasse aufgetreten war, dürften die Instandsetzungsarbeiten noch bis in den späten Dienstagabend bzw. die Nachtstunden dauern. Das teilte eine Sprecherin von Wiener Wasser (MA 31) am Dienstagvormittag mit.

Demnach dürfte es noch etwas Zeit brauchen, bis der Tausch des defekten Rohres abgeschlossen ist.