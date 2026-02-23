Alles schwimmt: Wasserrohrbruch legt Verkehr in Wien-Leopoldstadt lahm

Ein Wasserrohrbruch in der Dr.-Natterer-Gasse in Wien-Leopoldstadt hat am Montag große Verzögerungen im Straßenverkehr ausgelöst.

Gegen 12.00 Uhr kam es zu dem Gebrechen, wie die Wiener Berufsfeuerwehr und der ÖAMTC sagten. Aus dem kaputten Rohr kam nicht nur Wasser, sondern auch Schmutz an die Oberfläche. Blockiert war unter anderem auch der Handelskai.