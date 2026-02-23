Wien

Alles schwimmt: Wasserrohrbruch legt Verkehr in Wien-Leopoldstadt lahm

Feuerwehr ist mit mehreren Fahrzeugen vor Ort, blockiert war unter anderem auch der Handelskai.
23.02.2026, 14:02

Feuerwehr

Zusammenfassung

  • Wasserrohrbruch in der Dr.-Natterer-Gasse verursacht massive Verkehrsbehinderungen in Wien-Leopoldstadt.
  • Handelskai sowie mehrere Straßen wie Engerthstraße und Vorgartenstraße sind betroffen und teilweise blockiert.
  • Feuerwehr ist mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz, um größeren Schaden zu verhindern.

Ein Wasserrohrbruch in der Dr.-Natterer-Gasse in Wien-Leopoldstadt hat am Montag große Verzögerungen im Straßenverkehr ausgelöst.

Gegen 12.00 Uhr kam es zu dem Gebrechen, wie die Wiener Berufsfeuerwehr und der ÖAMTC sagten. Aus dem kaputten Rohr kam nicht nur Wasser, sondern auch Schmutz an die Oberfläche. Blockiert war unter anderem auch der Handelskai.

Zwischen dem Elderschplatz und der Chrastekgasse stand am frühen Nachmittag alles still, hieß es vom ÖAMTC. Massive Einschränkungen sind auch in der Engerthstraße und der Vorgartenstraße zu spüren.

Leck bereits lokalisiert

Eine Sprecherin von Wiener Wasser (MA 31) sagte, dass der Grund für den Wasserrohrbruch noch nicht klar sei. Das Leck sei aber bereits lokalisiert und die notwendigen Bauarbeiten zur Behebung des Gebrechens waren eingeleitet. Die Feuerwehr sprach gegenüber der APA davon, dass „umfangreiche Maßnahmen“ notwendig seien. Kollegen sind mit mehreren Fahrzeugen vor Ort, um „schlimmeren Schaden zu verhindern“

Aktualisiert vor 1 Minute

