Wasserrohrbruch sorgt für Öffi-Störung in Wien
Zusammenfassung
- Wasserrohrbruch in Wien-Liesing: Straßenbahnlinie 60 fährt nur zwischen Westbahnhof und Hofwiesengasse, Ersatzbusse eingerichtet.
- Linie 1 fährt wegen Gleisschaden nur eingeschränkt, Umstieg auf andere Linien empfohlen, Störung bis voraussichtlich 06:00 Uhr.
- Linie 18 verkehrt bis Jahresende nur zwischen Burggasse, Stadthalle und St. Marx, alternative Verbindungen stehen zur Verfügung.
Wegen eines Wasserrohrgebrechens in Wien-Liesing verkehrt die Straßenbahnlinie 60 nur zwischen Westbahnhof und Hofwiesengasse. Ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Speising, Hermesstraße und Rodaun wurde eingerichtet, wie die Wiener Linien Donnerstagfrüh bekannt gaben. Die Ersatzbusse halten die Haltestellen der Nachtbuslinie N60 ein. Ausweichen kann man auch auf die Linien 56A, 56B und 60A.
Das Störungsende ist derzeit nicht absehbar. Grund dafür ist ein Wasserrohrgebrechen im Bereich Geßlgasse.
Gleisschaden: Linie 1
Die Linie 1 fährt derzeit nur zwischen Prater Hauptallee und Knöllgasse und weiter zum Reumannplatz. Ersatzweise kann man auf die Linien O, 11, 7A und 15A umsteigen. Die Störung dauert voraussichtlich bis 06:00 Uhr. Grund dafür ist ein Gleisschaden im Bereich Knöllgasse.
Die Linie 18 fährt bis Ende des Jahres nur zwischen Burggasse, Stadthalle und St. Marx. Alternativ kann man U3, O, 71, 74A, 77A und die S-Bahn nutzen. Grund dafür sind Gleisbauarbeiten im Bereich Schlachthausgasse.
