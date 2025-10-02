Wasserrohrbruch sorgt für Öffi-Störung in Wien

Wegen eines Wasserrohrgebrechens in Wien-Liesing verkehrt die Straßenbahnlinie 60 nur zwischen Westbahnhof und Hofwiesengasse. Ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Speising, Hermesstraße und Rodaun wurde eingerichtet, wie die Wiener Linien Donnerstagfrüh bekannt gaben. Die Ersatzbusse halten die Haltestellen der Nachtbuslinie N60 ein. Ausweichen kann man auch auf die Linien 56A, 56B und 60A.

Das Störungsende ist derzeit nicht absehbar. Grund dafür ist ein Wasserrohrgebrechen im Bereich Geßlgasse.