"Wasser marsch": In der Lobau wurde für Brandkatastrophen geübt

An mehreren Stellen bricht Feuer aus, Menschen, die verletzt wurden, schreien um Hilfe: An diesem Übungsszenario orientierten sich am heutigen Freitag 150 Einsatzkräfte. Beteiligt war neben dem Wiener auch der Niederösterreichische Landesfeuerwehrverband, das Bundesheer, die MA 49 sowie das Innenministerium.