Warum Ottakring bei Kleingärten so teuer ist

Insgesamt gibt es in Ottakring knapp weniger als 2.000 Parzellen, die auf 15 Kleingartenanlagen aufgeteilt sind. Die Größen der Parzellen variieren, wie in jedem Bezirk. Die kleinen liegen bei rund 200 Quadratmetern, die großen auch mal über 400. Auch die Kleingartenanlagen variieren in ihren Größen: In manchen gibt es nur wenige Parzellen mit sechs bis sieben Grundstücken, andere wiederum weisen über 100 Flächen auf.

Der Ursprung des Namens – Schrebergarten – liegt in den im 19. Jahrhundert entstandenen „Armengärten“: Daraus entwickelten sich zuerst Spielwiesen für Arbeiterkinder, benannt nach dem Leipziger Arzt Moritz Schreber. Daher setzte sich der Name „Schrebergärten“ durch. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Gärten genutzt, um dem Hunger in der Bevölkerung vorzubeugen – wegen Wohnungsmangels wurden sie oft als Wohnraum genutzt.