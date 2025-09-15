Waren nicht bezahlt, Spenden gesammelt: 30-jährige Wienerin festgenommen
Über mehr als sechs Jahre hinweg soll sich eine 30-jährige Wienerin mit diversen Betrügereien um rund 20.000 Euro bereichert haben. Polizeiangaben vom Montag zufolge dürfte die Frau unter Vortäuschung schwerer Krankheiten via Internet Spenden gesammelt sowie ohne zu bezahlen Waren in Onlineshops bestellt und diverse Dienstleistungen in Anspruch genommen haben.
Am vergangenen Donnerstag wurde die Beschuldigte festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.
Die Betrugshandlungen der Frau aus Wien-Donaustadt liefen von Jänner 2018 bis September 2024, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Ermittlungen starteten, nachdem eines der Opfer - eine 75-Jährige aus dem Bezirk Mödling - Anzeige erstattet hatte. Bei den bisherigen Einvernahmen verweigerte die Beschuldigte die Aussage.
