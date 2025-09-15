Waren nicht bezahlt, Spenden gesammelt: 30-jährige Wienerin festgenommen

Über mehr als sechs Jahre hinweg soll sich eine 30-jährige Wienerin mit diversen Betrügereien um rund 20.000 Euro bereichert haben. Polizeiangaben vom Montag zufolge dürfte die Frau unter Vortäuschung schwerer Krankheiten via Internet Spenden gesammelt sowie ohne zu bezahlen Waren in Onlineshops bestellt und diverse Dienstleistungen in Anspruch genommen haben.

Am vergangenen Donnerstag wurde die Beschuldigte festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.