Drogenrazzia in Favoriten: 50 Kilo Suchtmittel und 89.000 Euro sichergestellt
Bei einem Polizeieinsatz in Wien-Favoriten haben Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität bereits im Juli rund 50 Kilogramm verschiedener Suchtmittel sichergestellt.
Drei Männer im Alter von 22, 29 und 32 Jahren wurden festgenommen. Die drei Tatverdächtigen, allesamt österreichische Staatsbürger, werden des gewerbsmäßigen Suchtgifthandels verdächtigt.
Die Polizisten führten Mitte Juli Ermittlungen im Suchtgiftbereich in einem Mehrparteienhaus in Favoriten durch. Bei der Befragung einer Hauspartei bemerkten die Beamten mehrere Behältnisse und Utensilien, die auf Drogenkonsum hindeuteten. Bei der daraufhin durchgeführten Wohnungsdurchsuchung stießen die Ermittler auf erhebliche Mengen verschiedener Suchtmittel sowie Bargeld in Höhe von 89.405 Euro. Die Wohnung soll mutmaßlich als sogenannter "Suchtmittelbunker" gedient haben.
Kokain, Marihuana & illegale Potenzmittel
Das Spektrum der beschlagnahmten Drogen ist beachtlich: Kokain, Marihuana, Haschisch, Ecstasy, MDMA, Amphetamin und Ketamin. Zudem wurden mehr als 300 Packungen illegaler Potenzmittel sichergestellt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und möglichen weiteren Beteiligten dauern an.
