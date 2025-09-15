Drogenrazzia in Favoriten: 50 Kilo Suchtmittel und 89.000 Euro sichergestellt

Bei einem Polizeieinsatz in Wien-Favoriten haben Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität bereits im Juli rund 50 Kilogramm verschiedener Suchtmittel sichergestellt.

Drei Männer im Alter von 22, 29 und 32 Jahren wurden festgenommen. Die drei Tatverdächtigen, allesamt österreichische Staatsbürger, werden des gewerbsmäßigen Suchtgifthandels verdächtigt.