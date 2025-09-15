Floridsdorf: Nachbar attackierte Mann mit Messer

Ein 24-jähriger Mann ist am Sonntagabend in Wien-Floridsdorf bei einer Messerattacke verletzt worden. Der Syrer war laut Polizei gerade dabei, den Aufzug in einem Mehrparteienhaus zu verlassen, als ihm sein 26-jähriger Nachbar mit einem größeren Messer eine Schnittwunde am Unterarm zufügte. Der Verdächtige wurde festgenommen, das Motiv ist der Polizei zufolge unklar.

Einsatzkräfte der WEGA stellten den mutmaßlichen Täter in seiner Wohnung. In den Räumlichkeiten wurden auch Blutspuren entdeckt, das Tatmesser konnte allerdings nicht aufgefunden werden. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Beschuldigte verweigerte bei seiner Einvernahme die Aussage und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert. Laut Angaben des Opfers habe es im Vorfeld keinen Streit gegeben, man habe einander lediglich vom Sehen gekannt.