Wanderin geriet am Wiener Leopoldsberg in Notlage

Eine Wanderin ist Montagnachmittag an einem Hang des Wiener Leopoldsbergs in Not geraten und hat lautstark um Hilfe gerufen. Nachdem die 52-Jährige nach einem Schwächeanfall gestürzt war, konnte sie in dem steilen, unbefestigten Gelände nicht weiter. Herbeigerufene Polizisten fanden die Frau. Da sie nicht mobil war und kein befestigter Weg in der Nähe war, wurde sie von den Höhenrettern der Feuerwehr und Rettung geborgen, so die Polizei am Dienstag.