Waffenverbotszone in Wien-Favoriten wird verlängert

Die seit einem Jahr geltende große Waffenverbotszone in Wien-Favoriten wird erneut um drei Monate verlängert. Das teilte die Landespolizeidirektion am Montag auf APA-Anfrage mit. Die aktuelle Verordnung läuft mit Donnerstag aus. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate wurden 146 Sicherstellungen von Waffen in dem Bereich durchgeführt. Darunter waren 101 Messer, 22 Pfeffersprays, sieben Schlagringe/Schlaghandschuhe, zwei Elektroschocker und eine Schreckschusspistole, hieß es.