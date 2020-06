Vorrang missachtet: Autolenker gefährdete Fahrradfahrerin und Kleinkind

Am Mittwoch in der Früh fuhr ein unbekannter Autofahrer die Pötzleinsdorfer Straße in Wien-Hütteldorf entlang. Im Kreuzungsbereich mit der Khevenhüllerstraße wurde laut Aussagen durch zu spätes Bremsen des Lenkers eine Lastenradfahrerin - die Frau hätte Vorrang gehabt - zu einer Notbremsung gezwungen.

Dadurch kam die 35-Jährige zu Sturz und wurde leicht verletzt. Ihr Kind, dass sich ebenfalls am Fahrrad befand, im Alter von vier Jahren blieb unverletzt. Laut Zeugin kam es nach dem Unfall zu einem kurzen Gespräch mit dem Autolenker, danach verließ dieser jedoch den Vorfallsort, ohne an der Sachverhaltsermittlung mitzuwirken.

Es erfolgten zwei Anzeigen gegen unbekannte Täterschaft, die Ermittlungen laufen.