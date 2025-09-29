„Vorbild Wien“: Zürich bekommt das 365-Franken-Ticket

In Wien gehört es ab dem Jahr 2026 der Vergangenheit an, in Zürich gibt es dazu ein klares Bekenntnis: das 365-Euro- beziehungsweise 365-Franken-Ticket. Die größte Stadt der Schweiz stimmte am Sonntag mit 63,1 Prozent klar für das 365-Franken-Abo der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ).

„Die Menschen haben ein starkes und unmissverständliches Signal gesetzt: Mobilität darf kein Luxus sein. Jetzt gilt es, das 365-Franken-Abo rasch umzusetzen, damit die Bevölkerung direkt profitiert“, sagt der Zürcher SP-Gemeinderat Severin Meier. Als „großes Vorbild“ hatte sich die Initiative an Wien orientiert – obwohl da die Öffis „zum Spottpreis“ abgeschafft würden, wie die Neue Zürcher Zeitung vor rund zwei Wochen kritisch schrieb.