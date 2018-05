Vor langem Wochenende: Starker Reiseverkehr bei Kaiserwetter

Was den Verkehr in den westlichen Bundesländern noch verstärken wird, ist das Ferienende unserer deutschen Nachbarn. In Bayern und Baden-Württemberg enden am Wochenende die zweiwöchigen Pfingstferien. Speziell am Samstag, teils aber auch am Sonntag, wird daher der Rückreiseverkehr von der Adria durch Österreich in Richtung Deutschland stark sein, prognostizierte der ÖAMTC.

Hauptbetroffen werden die Verbindungen über die Brennerautobahn (A13) und die Fernpassroute (B179), den Karawankentunnel (A11) und die Tauernautobahn (A10) sowie die Pyhrnautobahn (A9) sein. Auch längere Aufenthalte an Autobahn-Grenzübergängen werden erwartet.