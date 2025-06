Versuchter Raub in Floridsdorf: Beherzte Anwohner schritten ein

Von Pascal Manasek

In der Nacht auf Mittwoch kam es in Wien-Floridsdorf zu einem versuchten Raub. Eine 23-jährige Frau war gerade dabei ihr Wohnhaus zu betreten, als sie plötzlich von einem Unbekannten überrascht wurde. Dieser hätte, so heißt es seitens der Polizei, die Frau von hinten gepackt, gegen eine Hausmauer gedrückt und dann versucht ihr das Handy zu entreißen.