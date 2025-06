Simmering: 19-Jähriger soll Mutter Bargeld und Handy geraubt haben

Von Pascal Manasek

Die Mutter eines 19-Jährigen verständigte heute Nacht die Polizei und gab dabei an, von ihrem eigenen Sohn in ihrer Wohnung beraubt worden zu sein. Der Tatverdächtige soll seine Mutter mit einem Messer bedroht und drei Mobiltelefone sowie Bargeld an sich genommen haben. Dann sei er geflüchtet.