Versuchte Vergewaltigung in Wien-Penzing: Mann weiter auf der Flucht

Nach der versuchten Vergewaltigung einer 26 Jahre alten Frau in der Nacht auf den 9. Dezember in Wien-Penzing befindet sich der Verdächtige weiter auf der Flucht. Auch die Veröffentlichung von guten Fahndungsfotos des Mannes am Dienstag brachte zunächst keine weiteren Erkenntnisse, wie Polizeisprecherin Julia Schick am Mittwoch auf Anfrage mitteilte.

Die 26-Jährige war in der Nacht auf den 9. Dezember in der Ameisgasse gegen 2.30 Uhr auf dem Heimweg, als sie von dem Unbekannten niedergestoßen und ins Gesicht geschlagen worden war. Dabei erlitt sie einen Kieferbruch.