Mann wollte Neunjährigen in Wien-Donaustadt entführen

Die Polizei bestätigte den Vorfall von Montagmittag, über den am Donnerstag krone.at und ORF-Wien heute berichteten, der APA.

Ein Mann hat Anfang dieser Woche in Wien-Donaustadt versucht, einen neunjährigen Buben zu entführen.

Der Verdächtige soll ihn dann an der Hand genommen haben. Doch der Bub riss sich los und rannte davon. Laut Polizeisprecherin Julia Schick wurden die Schilderungen des Vorfalls dokumentiert, die Erhebungen dazu seien im Gange. Die Polizei steht nach eigenen Angaben auch mit der Schulleitung und der Wiener Bildungsdirektion in Kontakt.

Demnach wurde der Bub gegen 12.00 Uhr im Bereich der Langobardenstraße auf dem Weg von der Schule in die Nachmittagsbetreuung von einem ihm unbekannten Mann angesprochen und aufgefordert mitzukommen.

Der Fall soll nicht der einzige in den vergangenen Wochen sein. Der ORF Wien meldete eine ähnlich gelagerte Causa bei der Volksschule Wulzendorfstraße ebenfalls in der Donaustadt vor rund zwei Wochen. "krone.at" berichtete von Fällen im März in Oberösterreich im Bezirk Linz-Land, im Mühl- und im Innviertel.