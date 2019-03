Verkehrsanlage: Es reicht, wenn der Pfeil zehn Sekunden blinkt

„Die Anlage gibt es jetzt seit mehreren Jahren. Probleme hat es nie gegeben“, sagt Markus Raab, Chef der Verkehrsabteilung. Schließlich würde es das gelbe Licht ja auch geben – zehn Sekunden lang, jeden Tag. „Bevor eine Fahrspur auf rot geschalten wird, blinkt der gelbe Pfeil zehn Sekunden lang.“ Das ist ausreichend, befand die Richterin im Verwaltungsgericht.

In drei Straßenabschnitten sind derartige Verkehrslichtanlagen installiert. Neben der Wernhardtstraße auch in der Hütteldorfer Straße und in der Schlachthausgasse.

Anwalt Bernhauser muss seine Strafe nun zahlen. Allerdings: Wegen seiner Unbescholtenheit fiel die Strafhöhe niedriger aus.