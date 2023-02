Vergewaltigungsvorwürfe: Polizei schnappt Verdächtigen vor Kindergarten

Ein 40-jähriger Mann ist am Montag von heimischen Zielfahndern festgenommen worden, als er gegen Mittag seine Kinder aus einem Kindergarten in Wien-Leopoldstadt abholen wollte. Der Mann war von den italienischen Behörden wegen des Verdachts der Vergewaltigung mit einem europäischen Haftbefehl gesucht worden, berichtete die Polizei am Dienstag.

Ermittler des Landeskriminalamtes Wien, Assistenzbereich Zielfahndung, hatten zuvor herausgefunden, wo sich der beschuldigte Syrer voraussichtlich aufhalten werde. „Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau konnten den Tatverdächtigen anhalten. Im Zuge der Identitätsfeststellung und der anschließenden Festnahme begann der 40-Jährige zu schreien und zeigte sich unkooperativ. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht“, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass.

