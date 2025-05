Neunjährige Buben in Gebüsch missbraucht: Angeklagter Teenager bestreitet Tat

Der Angeklagte, der am Montag mit seinem Vater in den Gerichtssaal kommt, wirkt selbst noch wie ein Kind. Er ist schmächtig, trägt Brille, hat nur einen leichten Bartflaum über der Oberlippe.

Der schüchtern wirkende Tischler-Lehrling bestreitet die Vorwürfe: "Nicht schuldig", sagt er. Doch die Vorwürfe der Staatsanwältin sind sehr konkret: Im vergangenen Juni lernte der Teenager die beiden Buben auf einem Fußballplatz in Wien-Donaustadt kennen. Schon beim Kennenlernen, so betont die Anklägerin, stellte sich der Teenager unter einem falschen Namen vor.

"Tapfer ausgesagt"

Nach dem Spielen soll er die Kinder in ein Gebüsch gelockt haben. Dann drohte er laut Anklage damit, ihnen den Penis mit einer Schere abzuschneiden, sollten sie nicht machen, was er wolle. Aus Angst hätten die Buben mitgemacht. Doch dann vertrauten sich die Opfer Erwachsenen an. "Sie haben bewundernswert tapfer ausgesagt", sagt die Staatsanwältin.