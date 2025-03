Fahrer auf der Flucht: Verfolgungsjagd mit Schüssen auf der A23

Eine filmreife Verfolgungsjagd mit Schusswechsel hat sich am Montagabend auf der A23 in Wien abgespielt. Zeugen auf der Autobahn Richtung Süden hatten die Polizei verständigt, weil ein Mercedes mit deutschem Kennzeichen mit gefährlicher Fahrweise unterwegs gewesen sein soll.

Den Flüchtigen zu stoppen, gelang den Polizisten schließlich im Bereich der Auffahrtsrampe auf die A4, Ostautobahn. Nachdem die Beamten ausstiegen, um den Mann zu kontrollieren, beschleunigte der Lenker plötzlich und raste auf die Polizisten zu, wie es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion heißt. Einer der beiden konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten, dabei streifte ihn das Fahrzeug am Bein. Die Polizisten hätten sich in einer lebensbedrohlichen Lage befunden, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger.

Die Beamten schossen daraufhin auf die Reifen des davon fahrenden Autos, um es anzuhalten - jedoch ohne Erfolg. Laut Exekutive sollen dabei circa 15 Schüsse aus den Dienstwaffen abgefeuert worden sein.

Verdächtiger konnte fliehen

Später wurde der Mercedes, der nicht als gestohlen gemeldet war, in der Modecenterstraße in Wien-Landstraße gesichtet. Abermals wurde der Raser der Polizei wegen seines Fahrverhaltens gemeldet. Laut Zeugenaussagen soll der Lenker dort in ein nahegelegenes Gebäude geflüchtet sein.

Bei der Suche der Polizei war auch die Einsatzeinheit WEGA mit Diensthunden unterwegs. Durchsucht wurde das Gebäude und die Umgebung, von dem Flüchtigen fehlt bisher jedoch jede Spur. Das Fahrzeug konnte aber sichergestellt werden. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Im nächsten Schritt soll die Videoüberwachung ausgewertet werden.