Verfolgungsjagd in Wien: 28-Jähriger versteckte sich im Gebüsch
Zusammenfassung
- 28-jähriger Autofahrer flüchtete in Wien ohne Führerschein, unter Alkohol- und Drogeneinfluss vor der Polizei.
- Während der Verfolgungsjagd missachtete er rote Ampeln, drängte andere Fahrzeuge ab und versteckte sich schließlich im Gebüsch.
- Bei der Festnahme wurden Suchtmittel gefunden, mehrere Anzeigen erstattet und unbezahlte Strafakten festgestellt.
Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau haben sich Dienstagnacht in Wien-Leopoldstadt eine Verfolgungsjagd mit einem auffälligen Autolenker geliefert. Der 28-Jährige habe ein Fahrverbot missachtet, ein Rettungsauto behindert und flüchtete dann mit überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei, berichtete die Polizei am Mittwoch.
Schließlich wurde der Mann festgenommen, nachdem er aus dem Fahrzeug geflüchtet war und sich im Gebüsch versteckt hatte. Während seiner Flucht überfuhr der Mann laut Aussendung zuvor nicht nur rote Ampeln, sondern drängte auch andere Verkehrsteilnehmer von ihrer Fahrspur.
Zu Fuß weitergeflüchtet
Schließlich steuerte er am Handelskai direkt auf einen ihm entgegenkommenden Streifenkraftwagen zu, den er so zu einem Ausweichmanöver zwang. Nachdem der Fahrer seinen Pkw am Kagraner Anger plötzlich angehalten hatte und weiter zu Fuß flüchtete, wurde er in einem Gebüsch versteckt gestellt und festgenommen.
Auf vorige Aufforderungen, stehen zu bleiben, wie auch auf von den Beamten daraufhin abgegebene Schreckschüsse zeigte der 28-Jährige keine Reaktion. Es stellte sich heraus, dass der Verdächtige nicht nur ohne eine gültige Lenkberechtigung unterwegs gewesen war, auch der Einfluss von Suchtgift und Alkohol (0,6 Promille) wurde bei ihm festgestellt.
Zudem lagen laut Polizeiangaben unbezahlte Strafakte in Höhe eines vierstelligen Eurobetrages vor. Ebenso konnten geringe Mengen Suchtmittel - vermutlich Kokain und Cannabiskraut - sichergestellt werden.
Mehrere Anzeigen
Der 28-Jährige wurde wegen des Verdachts des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt, der versuchten schweren Körperverletzung, der Gefährdung der körperlichen Sicherheit sowie nach verkehrsrechtlichen Bestimmungen und den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt. Der Verdächtige befand sich in Polizeigewahrsam.
