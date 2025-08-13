Verfolgungsjagd in Wien: 28-Jähriger versteckte sich im Gebüsch

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau haben sich Dienstagnacht in Wien-Leopoldstadt eine Verfolgungsjagd mit einem auffälligen Autolenker geliefert. Der 28-Jährige habe ein Fahrverbot missachtet, ein Rettungsauto behindert und flüchtete dann mit überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Schließlich wurde der Mann festgenommen, nachdem er aus dem Fahrzeug geflüchtet war und sich im Gebüsch versteckt hatte. Während seiner Flucht überfuhr der Mann laut Aussendung zuvor nicht nur rote Ampeln, sondern drängte auch andere Verkehrsteilnehmer von ihrer Fahrspur. Zu Fuß weitergeflüchtet Schließlich steuerte er am Handelskai direkt auf einen ihm entgegenkommenden Streifenkraftwagen zu, den er so zu einem Ausweichmanöver zwang. Nachdem der Fahrer seinen Pkw am Kagraner Anger plötzlich angehalten hatte und weiter zu Fuß flüchtete, wurde er in einem Gebüsch versteckt gestellt und festgenommen.