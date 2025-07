Jugendliche entwendeten Auto: Verfolgungsjagd nach Döbling

Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau wurden gegen 5.00 Uhr in der Leystraße auf den Pkw aufmerksam, weil dieser mit Warnblinkanlage unterwegs war. Sie sahen sich die Insassen an und empfanden sie als so jung aussehend, dass sie den Wagen in der Adalbert-Stifter-Straße stoppen wollten. Doch der Lenker stieg auf das Gaspedal und brauste davon. Mit teils deutlich überhöhter Geschwindigkeit und über zumindest eine Kreuzung bei Rot ging es nach Döbling bis zur Hohen Warte.