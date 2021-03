Verdächtige Anrufe bei der Polizei: Mann droht, Beamte zu erschießen

Am Donnerstag rief ein vorerst unbekannter Mann zwei Polizeiinspektionen an und gab an, dass er in einem Park eine Pistole gefunden habe und damit Polizisten erschießen wolle. Die Anrufe gingen bei der Polizeiinspektion Rötzergasse in Wien-Hernals und bei der Polizeiinspektion Trillergasse in Wien-Floridsdorf ein.

Mit was der Verdächtige wohl nicht gerechnet hatte - die Polizei konnte die Nummer zurückverfolgen, auch wenn diese unterdrückt wurde. Die Rufdatenrückerfassung und die Standortbestimmung führten die Ermittler schließlich zu einer Wohnung in Wien-Favoriten.

Die WEGA öffnete die Tür und nahm einen 25-jährigen Österreicher fest. Die besagte Schusswaffe wurde nicht gefunden. In der Einvernahme soll der Verdächtige geschwiegen und nichts zu seinen Beweggründen angegeben haben.

