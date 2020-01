Venusfalle verwickelte Geschäftsmänner in pikante Chats

Den 25-jährigen Angeklagten habe das empört. „Das ist doch krank!“, eifert er. Er habe die Minderjährige schützen wollen. In Mails an den Geschäftsmann klingt das allerdings so: „Die Leute werden wissen, was Sie für ein Mensch sind.“ Oder: „ Sie (die Venusfalle, Anm.) wird bei jeder Veranstaltung USB-Sticks verteilen mit Bildern und Videos.“ Geschäftspartner und Familie sollten davon erfahren, dass er sich mit jungen Mädchen einlasse. Die Geschichte beim zweiten Opfer ist ähnlich.

Anwalt Kresbach versucht zu relativieren: „Das ist eine delikate Sache, es ist recht unterhaltsam, die Chatnachrichten zu lesen, die da in einsamen Stunden verschickt wurden. Aber da war keine Geldforderung dabei.“

„Er (das zweite Opfer, Anm.) wollte mir 200.000 Euro geben“, erklärt der Angeklagte. Dabei habe er mit den Chatkopien nur erreichen wollen, dass er sich in therapeutische Behandlung begebe und den Fehltritt seiner Frau beichte.

Als ihm Rechtsanwalt Werner Tomanek klar machte, dass er kein Geld sehen werde, schickte er dem Geschäftsmann zur Untermauerung ein Selfie von sich vor dem Haus der Familie: „Ob Sie Ihre Existenz verlieren, ist nicht meine Sache.“

Die hat der junge Mann nun verloren: Drei Jahre unbedingte Haft, nicht rechtskräftig.