Auf offener Straße soll der 50-Jährige am Montagabend in der Donaustadt mit einem Küchenmesser auf seine Tochter losgegangen sein. Das Mädchen erlitt lebensgefährliche Verletzungen am Hals und Oberkörper , eine Not-Operation rettete der 15-Jährigen das Leben.

Am Tag nach der Tat kommen nun immer mehr Details ans Licht, wie es zu der Bluttat kommen konnte: Die 15-Jährige soll eine Beziehung haben, die der Familie ein Dorn im Auge gewesen sein dürfte. Hintergrund dürfte demnach gekränkte Familienehre gewesen sein. "Aufgrund der Vernehmung des 15-jährigen Opfers ergab sich, dass die Familie nicht damit einverstanden gewesen sein soll, dass sie einen Freund hat", sagte Polizeisprecherin Anna Gutt.

Der Vater selbst äußerte sich nach wie vor nicht zum Tatmotiv. Er wurde bereits in eine Justizanstalt überstellt. "Das familiäre Umfeld und weitere Zeugenvernehmungen stehen nun im Fokus der laufenden Ermittlungen", so die Sprecherin. Noch am Dienstag wurden der Mann sowie seine Tochter von der Polizei einvernommen.

Jugendliche schrie um Hilfe

Passanten wurden durch die Schreie des Mädchens auf die Gewalttat aufmerksam, alarmierten über den Notruf die Polizei und kamen der 15-Jährigen zu Hilfe. Die Passanten brachten die Jugendliche dann noch in eine nahegelegene Arztpraxis, auch der Vater habe sich dorthin begeben.