Eine alte Dame vergießt ein paar Tränen, liebevoll wird ihr die Schulter gestreichelt. Feuchte Augen sind, gerade am Valentinstag, eigentlich selten ein gutes Zeichen – nicht aber im Seniorenheim Haus Gustav Klimt in Penzing. Begleitet wird die ein oder andere Träne in den Gesichtern der Bewohnerinnen nämlich von einem breiten Lächeln. Anlässlich des Valentinstags erhält jede von ihnen eine rote Rose überreicht und Gedichte vorgetragen. Das Ziel der Aktion: Freude bereiten und unvergessliche Momente schaffen.

„Liebe ist mehr als Romantik und mit dieser Valentinstagsinitiative möchten wir zeigen, wie sehr wir die ältere Generation schätzen“, sagt die Künstlerin Celine Vanhoutte, die die Aktion „Quelle Surprise“ ins Leben gerufen hat. Sie wurde von der Bezirksvorstehung Penzing dieses Jahr finanziell unterstützt.

Anstoß für die Idee gab Vanhouttes Großvater, der nach dem Tod der Großmutter einst selbst in einem Heim lebte: „Am Valentinstag kaufte er für jede Frau dort eine Blume, einfach um sicherzugehen, dass sich niemand vergessen fühlte.“ Nun lässt Vanhoutte die Tradition fortleben. Überreicht wurden die Rosen von den Künstlerinnen Lisa-Carolin Nemec, Rosa Braber und Anja Grundner. „Möchten Sie noch ein Gedicht hören?“, wird in die Runde gefragt. Neben Applaus gibt es klare „Ja!“-Rufe.

"Immer aufeinander zugehen" "Doch bleibt die Erinnerung in den Herzen, die Liebe, die niemals zerfällt", wird aus Heinrich Heines "Die Rose" vorgetragen. Eine der Frauen, die den Versen lauscht, ist Gertrude Divis (90). „Jeder Tag hat mindestens eine schöne Minute, so schlecht kann ein Tag gar nicht sein – und heute hat er definitiv mehr“, sagt sie zum KURIER. Seit 21 Jahren wohnt sie bereits im Haus, Valentinstage habe sie schon viele miterlebt. Ob sie einen Tipp für junge Liebende auf Lager habe? „Immer aufeinander zugehen. Mit einem Lächeln geht es einfach leichter.“ Dass Liebe nicht nur romantischer Natur sein muss, zeigt Christine Lehrner (82). Einst lebte sie mit ihren Katzen im Haus Gustav Klimt, ein Foto am Schrank erinnert noch an eine der vierbeinigen Mitbewohnerinnen. Heute teilt sie sich mit anderen Bewohnerinnen den Hund „Diego“. Auch im Alter fehle es so nicht an Zuneigung: „Und so ist immer etwas los bei uns.“

