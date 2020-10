US-Unternehmen von Wien aus mit falschen Mail-Adressen betrogen

Schon im Jahr 2018 sollen sich unbekannte Männer bei den Verrechnungsstellen amerikanischer Firmen als CEO (Chief Executive Officer), also Chef der jeweiligen Firma ausgegeben haben. Dafür nutzten sie leicht abgeänderte E-Mail-Adressen der echten CEOs. Sie gaben bei den Verrechnungsstellen der Unternehmen an, dass sie an österreichische Schmuckhändler Geld überweisen sollen, was dann auch geschah.

Die unbekannten Täter nahmen dann mit den österreichischen Schmuckhändlern Kontakt auf und kündigten einen Schmuck - oder Goldkauf an. Nach erfolgter Transaktion wurden die Waren bei den Händlern abgeholt.