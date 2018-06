Urteil um versuchte Vergewaltigung am Donauinselfest aufgehoben

Der Prozess um einen sexuellen Übergriff auf eine junge Studentin am Donauinselfest 2017 muss wiederholt werden. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat vor kurzem einer Nichtigkeitsbeschwerde der Staatsanwaltschaft Folge gegeben, die das erstinstanzliche Urteil des Wiener Landesgerichts für Strafsachen bekämpft hatte. Das bestätigte Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Donnerstag der APA.

Ein Schöffensenat im Grauen Haus hatte im Oktober nach zwei Verhandlungstagen die Vorgänge, die sich am 24. Juni 2017 gegen 23.00 Uhr abspielten, entgegen der Anklage nicht als versuchte Vergewaltigung, sondern als geschlechtliche Nötigung qualifiziert. Das war für den OGH mit Verweis auf die Aussagen von zwei Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) nicht nachvollziehbar, die der Studentin zu Hilfe gekommen waren und einen bereits in einem Gebüsch auf ihr knienden Verdächtigen vom Körper der jungen Frau gezerrt und festgenommen hatten. Das Erstgericht habe die Angaben der Beamten, die in der Hauptverhandlung ausführlich als Zeugen vernommen wurden, "stillschweigend übergegangen" und damit eine unvollständige Beweiswürdigung vorgenommen, was laut OGH einer "Aktenwidrigkeit" gleichkommt. Mit der Schilderung der Polizisten sei eine "Gewaltanwendung dokumentiert", hielt der OGH in seiner Entscheidung fest.

Aus diesem Grund wurde das Ersturteil von einem höchstgerichtlichen Fünf-Richter-Senat aufgehoben und eine Neudurchführung des Verfahrens am Landesgericht für Strafsachen angeordnet. Termin gibt es dafür noch keinen.