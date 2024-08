Unwetter in Wien: 500.000 Euro Schaden für die Stadt-Winzer

Der Starkregen, der am Samstagnachmittag speziell den Nordwesten der Bundeshauptstadt heimgesucht hat, hat auch die dort ansässigen Winzerinnen und Winzer hart getroffen. Schwerer Hagel verursachte für den Wiener Weinbau einen Gesamtschaden in der Höhe von rund 500.000 Euro. Dies meldete die Österreichische Hagelversicherung am Sonntag per Aussendung.

Betroffen war demnach besonders "der untere Teil des Nussbergs, wo rund 100 Hektar Weinkulturen stark geschädigt wurden".