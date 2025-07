Uni-Luft schnuppern: Prüfungen verboten, Lachen erwünscht

Von Jasmin Sharma „Wenn ich groß bin, möchte ich Erfinder werden“, erzählt ein Bub vor dem Hörsaalzentrum der Universität Wien. „Ja ich auch. Ich hab’ schon so viele Ideen“, sagt ein weiterer Junge lachend.

Die zwei Burschen und Dutzende andere Kinder sausten am Mittwoch im Hof des Campus mit blauen „Kinderuni Wien“-Shirts umher, denn sie nehmen an der diesjährigen Kinderuni teil. Im Laufe der zwei Wochen stehen Kindern die Türen zu diversen Universitäten in Wien offen.

Dabei können sie, wie in der richtigen Universität, Vorlesungen besuchen oder an Workshops teilnehmen. Sogar einen Studienausweis bekommen die kleinen Studenten. Mit diesem Projekt soll eine Begegnung zwischen Wissenschaft und Kindern geschaffen werden. „Wir wollen Kindern die Möglichkeit geben, Wissenschaft auf Augenhöhe kennenzulernen“, erklärt Geschäftsführerin Karoline Iber. Mit der Kinderuni soll die Neugierde geweckt werden und die Kleinen sollen animiert werden, Fragen zu stellen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Markus Korenjak

Forschung in den Bezirken Deswegen geht die Kinderuni Wien im Sommer auf Tour. In den Ferien gibt es vier Tage pro Woche in unterschiedlichen Parks Veranstaltungen. Ohne Anmeldung und ohne Kosten kommen sie dort spielerisch mit Forschung in Berührung. „Wir sind bewusst in Gegenden, wo Kinder wohnen, die wir schwerer erreichen“, so Iber. So könnten Kinder, die zufällig vorbeistolpern, ihren ersten Kontakt mit dem Studieren knüpfen. Damit möchte das Projekt auch zeigen, dass jeder studieren kann, ganz egal, ob es schon Akademiker in der Familie gibt oder nicht.