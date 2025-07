Radeln für den Frieden: Kinderuni feiert 80 Jahre UN

Rund acht Jahrzehnte ist es her, dass die Vereinten Nationen (UN) nach Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet wurden. Anlässlich dieses Jubiläums hat sich die Kinderuni Wien gemeinsam mit der deutschen Kinderuni in Wismar und dem Team von „Bike the Line“ für eine besondere Rad-Aktion zusammengetan.

Alle Radler willkommen 1.400 Kilometer radeln die deutschen Partner von der Ostsee nach Wien zum Sitz der Vereinten Nationen. Am Montag begleitet die Kinderuni Wien die Radlerinnen und Radler auf ihrer letzten Etappe, bevor sie am folgenden Tag bei der UNO-City ankommen. Sammelpunkt für Personen, die am 14.7. mitradeln möchten, ist um 11:00 Uhr am Dock, Spittelauer Lände 10, 1090. Um 13 Uhr wird das Fahrrad gegen den Hörsaal getauscht: Dort findet am Unicampus eine Familienvorlesung mit Irmgard Marboe, Juristin an der Universität Wien, zum Thema „Für Frieden und Zusammenarbeit: 80 Jahre UNO“ statt. Um eine online Voranmeldung für die Lehrveranstaltung wird gebeten.