Unfall bei Einsatzfahrt in Wien: Polizeiauto krachte in Pkw

Bei einer Einsatzfahrt ist ein Polizeiwagen am Samstagabend am regennassen Wiener Neubaugürtel trotz Notbremsung in das Heck eines an der roten Ampel haltenden Pkw gekracht.

Dieser wurde auf das davor stehende Fahrzeug eines 44-Jährigen geschleudert. Die elfjährige Tochter des Lenkers wurde leicht verletzt, durch die Berufsrettung versorgt und in ein Spital gebracht, berichtete die Exekutive am Sonntag.