Kollision mit Straßenbahn: Baggerschaufel bricht Bauarbeiter Bein

Ein Bauarbeiter hat sich am Dienstagnachmittag in Wien-Alsergrund bei einem Arbeitsunfall mit einer Baggerschaufel ein Bein gebrochen. Der Hergang des Unglücks in der Alserbachstraße stellte sich laut Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung, ausgesprochen unglücklich dar. Demnach war eine Straßenbahn gegen 15 Uhr mit dem Bagger kollidiert und hatte das Gerät in Richtung einer etwa zwei Meter tiefen Baugrube geschoben.