Polizeiauto krachte am Schottenring in Tram: Beamtinnen schwer verletzt

Am Samstagabend ereignete sich in der Wiener Innenstadt ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Polizeiauto und einer Straßenbahn. Die 25-jährige Lenkerin des Streifenwagens und ihre 22-jährige Kollegin erlitten durch den Aufprall teilweise schwere Verletzungen, teilte die Landespolizeidirektion am Sonntag mit.