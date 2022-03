Unfall durch "Dooring": Radfahrer in Wien-Favoriten verletzt

Am Mittwochnachmittag fuhr ein Mann mit seinem E-Fahrrad in der Landgutgasse in Wien-Favoriten Richtung Sonnwendgasse.

Plötzlich öffnete ein 36-jähriger Pkw-Lenker seine Fahrzeugtüre, sodass der Radfahrer mit der Tür kollidierte. Laut Polizei kam der 43-jährige Radler zu Sturz und wurde leicht verletzt.

Polizei rät zum "Holländer Griff"

Um sogenannte "Dooring"-Unfälle, bei denen Fahrradfahrer mit plötzlich öffnenden Autotüren kollidieren, zu vermeiden, empfiehlt die Polizei Autofahrern den sogenannten "Dutch Reach", auch als "Holländer Griff" bekannt.

Dabei wird die Fahrertür mit der rechten Hand geöffnet, dabei dreht sich der Oberkörper automatisch nach hinten. Dank des dabei entstehenden Schulterblicks lassen sich Gefahrensituationen rechtzeitig erkennen und somit verhindern.

