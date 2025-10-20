Unbekannter überfiel zwei Mal Frauen in Wiener Rotlichtlokal

Die Wiener Polizei sucht nach einem Mann, der Mitte September zweimal binnen vier Tagen eine Frau in einem Rotlichtlokal in Floridsdorf überfallen haben soll.

Der Mann forderte Geld und würgte jeweils das Opfer. Beide Male wurde er aber abgewehrt und flüchtete ohne Beute.

Am Abend des 12. September überwältigte der Unbekannte eine der in dem Etablissement tätigen Frauen, würgte sie und verlangte Bargeld. "Das 46-jährige Opfer wehrte sich jedoch so heftig, dass der Mann von ihr abließ und ohne Beute die Flucht ergriff", berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt am Montag.

Bedroht, gewürgt, geschlagen

Aber schon am 15. September kam er wieder. "Er bedrohte, würgte und schlug eine 48-jährige Angestellte und forderte abermals Bargeld." Diesmal kam dem Opfer eine Kollegin zu Hilfe. "Gemeinsam gelang es den beiden Frauen, den Mann in die Flucht zu schlagen", so die Sprecherin.

Der Gesuchte soll 30 bis 35 Jahre alt und ungefähr 1,85 Meter groß sein. Er hatte zum Tatzeitpunkt kurzes, dunkles Haar und weist eine markante Narbe auf, die über die gesamte linke Gesichtshälfte verläuft. Hinweise (auch anonym) nimmt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01-31310-67800 entgegen.