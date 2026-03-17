Unachtsam: Fahrgast stürzte auf Gleise der U4
Ein Mann ist am späten Dienstagvormittag in der U-Bahnstation Längenfeldgasse in Wien-Meidling in den Gleisbereich der U4 gestürzt. Laut einer Aussendung der Wiener Linien konnte sich der 51-Jährige vor einer einfahrenden Garnitur aber in eine Fluchtnische retten.
Er wurde von der Berufsfeuerwehr geborgen und von der Berufsrettung - vorsorglich - in ein Krankenhaus gebracht.
Ursache des Sturzes gegen 11.30 Uhr dürfte Unaufmerksamkeit des Mannes gewesen sein. Ein Fahrgast am Bahnsteig bemerkte den Unfall und betätigte sofort den Zugnotstopp. Der Lenker des U4-Zuges reagierte schnell mit einer Notbremsung.
Der 51-Jährige wurde nicht von der U-Bahngarnitur berührt. Die Wiener Linien appellierten in dem Zusammenhang an ihre Fahrgäste, nicht zu zögern und - wie heute richtig demonstriert - sofort den Zugnotstopp zu betätigen, wenn jemand auf die Gleise stürzen sollte.
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