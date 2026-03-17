Unachtsam: Fahrgast stürzte auf Gleise der U4

Ein Mann ist am späten Dienstagvormittag in der U-Bahnstation Längenfeldgasse in Wien-Meidling in den Gleisbereich der U4 gestürzt. Laut einer Aussendung der Wiener Linien konnte sich der 51-Jährige vor einer einfahrenden Garnitur aber in eine Fluchtnische retten.

Er wurde von der Berufsfeuerwehr geborgen und von der Berufsrettung - vorsorglich - in ein Krankenhaus gebracht.