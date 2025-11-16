Überfall auf Geschäft in Wien: Verdächtiger ist auf der Flucht

Am Samstagvormittag kam es in Wien-Brigittenau zu einem Raubüberfall in einem Geschäftslokal.

Ein bislang unbekannter Mann verwickelte die anwesende Mitarbeiterin zunächst in ein vermeintliches Verkaufsgespräch, drängte sie dann plötzlich hinter den Tresen und forderte sie dazu auf, sämtliche Bargeldbestände aus der Kassa auszuhändigen.

Als die 41-Jährige sich weigerte, soll der Täter die Frau körperlich attackiert und gewürgt haben. Nachdem es ihr gelungen war, sich aus der Umklammerung des Mannes zu befreien, ergriff dieser ein auf dem Tresen liegendes Paar Handschuhe und flüchtete damit aus dem Geschäft in unbekannte Richtung.

Fahndung verlief erfolglos

Die 41-Jährige blieb körperlich unverletzt zurück und verständigte umgehend den Polizeinotruf. Eingeleitete Sofortfahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden unter der Telefonnummer 01 31310 62 800 und in jeder Polizeiinspektion entgegengenommen.