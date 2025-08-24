Zwei Überfälle in Wien: Angestellte wurden mit Waffe bedroht

Zwei Geschäfte sind am Samstagabend in Wien-Favoriten kurz hintereinander überfallen worden. Zuerst wurde ein Lebensmittelgeschäft beraubt, danach war eine Trafik das Ziel eines Kriminellen, so die Polizei am Sonntag.

Kurz bevor der Mitarbeiter die Trafik schließen wollte, hatte ein Unbekannter diese betreten, den 35-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld gefordert. Dabei soll ein zweiter Tatverdächtiger vor dem Geschäft gewartet haben. Beiden Maskierten gelang die Flucht.

Täter auf der Flucht

Unter dem Vorwand, dringend auf die Toilette zu müssen, hat ein weiterer Räuber den Angestellten des Lebensmittelgeschäfts angesprochen und bedrohte diesen im Bürobereich mit einer Schusswaffe. Mit dem Bargeld machte sich der blonde und 1,80 Meter große Kriminelle aus dem Staub.