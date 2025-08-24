Auf frischer Tat ertappt: Wiener Polizei nimmt Drogenhändler fest

Die Einsatzgruppe zu Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) konnte vier Tatverdächtige der Suchtmittelszene festzunehmen.

Drei der Männer - ein 22-Jähriger, ein 23-Jähriger und ein 38-Jähriger, alle syrische Staatsangehörige - wurden von Beamten auf frischer Tat bei einem Suchtmittelhandel erwischt. Bei Personsdurchsuchungen konnten Bargeldbestände in szenetypischer Stückelung sichergestellt werden.

Im Zuge der fortlaufenden Erhebungen konnte ein weiterer Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Der 35-jährige afghanische Staatsangehörige konnte am selbigen Abend vorläufig festgenommen werden. Bei dem Mann wurde eine größere Menge Kokain, Marihuana sowie ein vierstelliger Geldbetrag gefunden.

Die vier Tatverdächtigen befinden sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.