Überfall und Attacke auf 13-Jährigen: Jugendliche Täter festgenommen

Zwei Jugendliche sollen Samstagmittag am Stillfriedplatz in Wien-Ottakring einen 13-jährigen Buben attackiert und 20 Euro gefordert haben.

Als sich der Bursch weigerte, sollen ihm die 15- und 16-Jährigen mit dem Knie in den Bauchbereich getreten und mit dem Umbringen bedroht haben, so die Polizei am Sonntag.

Das Opfer suchte Schutz bei Passanten. Daraufhin flüchteten die Täter ohne Beute, wurden aber in der Nähe festgenommen.