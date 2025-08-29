Überfälle auf Wiener Tankstellen geklärt: Polizei fasst zwei Serienräuber

Die Wiener Polizei hat am Donnerstag zwei mutmaßliche Serienräuber in Favoriten festgenommen, auf deren sieben vollendete und ein versuchter Überfall auf Tankstellenshops und Trafiken gehen sollen. Dabei stand immer einer der beiden dunkel gekleideten Maskierten im Eingangsbereich Schmiere, während sein Komplize die eigentliche Tat ausführte. Er bedrohte immer mit einer Pistole - wie sich nun herausstellte eine täuschend echt aussehende Schreckschusswaffe - die Angestellten.

Auf diese Weise nötigte er sie zur Herausgabe von Bargeld. Die Überfälle gab es seit Juli in verschiedenen Bezirken. Viel kassierten die Räuber nicht, die Gesamtschadenssumme liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Weil den Kriminalisten rasch klar wurde, dass es sich um Serientäter handelt, wurde die Untersuchung der Fälle zentral im Ermittlungsdienst des Landeskriminalamts angesiedelt.