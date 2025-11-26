Ubahn legte Notbremsung ein: Mann ließ Beine in Gleisbereich baumeln

Am späten Dienstagnachmittag ist es in der U-Bahn-Station Seestadt zu einem Polizeieinsatz gekommen. Kräfte der Polizeiinspektion Sonnenallee sowie des Stadtpolizeikommandos Donaustadt wurden alarmiert, nachdem ein Mann am Bahnsteigrand gesessen und seine Beine in den Gleisbereich hängen gelassen haben soll.

Körperliche Zwangsmaßnahmen

Als die Polizisten eintrafen, trafen sie auf einen 23-jährigen Mann, der nach Angaben der Einsatzkräfte deutlich alkoholisiert und offenbar auch unter dem Einfluss von Suchtmitteln stand. Der Mann verhielt sich den Beamten gegenüber aggressiv, schrie herum und bedrohte sie laut Polizei mit dem Umbringen. Er wurde festgenommen, wobei körperliche Zwangsmaßnahmen notwendig waren.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann zuvor offenbar zwei Wodkaflaschen aus einer nahegelegenen Supermarktfiliale gestohlen haben soll. Die Flaschen wurden von den Beamten sichergestellt. Verletzt wurde bei dem Einsatz nach derzeitigem Stand niemand. Die Ermittlungen laufen.