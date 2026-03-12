U1-Station Reumannplatz: Seniorin von Zug mitgerissen

Wien

Eine 76-Jährige ist in der U-Bahn-Station gestürzt und wurde "kurzzeitig mitgerissen". Sie hat sich schwer am Bein verletzt.
Am Mittwochnachmittag ist eine 76-jährige Wienerin in der U-Bahnstation Reumannplatz gestürzt und im Anschluss von der losfahrenden U1 "kurzfristig mitgerissen" worden, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger der APA am Donnerstag. 

Sie wurde schwer am Bein verletzt und noch vor Ort von der Rettung behandelt, bevor sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Warum die Frau gestürzt war, ist bisher nicht bekannt, hieß es von der Polizei.

Seniorin wurde mitgeschliffen

Allerdings habe es zum Unfallzeitpunkt ein sehr hohes Fahrgastaufkommen gegeben, erklärte Haßlinger. Die Frau war beim Einsteigen im Türbereich zu Boden gefallen und wurde dann von Zeugen des Vorfalls zurück auf den Bahnsteig gezogen, ehe die Türen sich schlossen.

 Dort habe sich womöglich ein Kleidungsstück verfangen, mutmaßte Haßlinger, und die 76-Jährige wurde von der U-Bahn ein Stück weit mitgeschliffen.

