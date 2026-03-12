U1-Station Reumannplatz: Seniorin von Zug mitgerissen

Am Mittwochnachmittag ist eine 76-jährige Wienerin in der U-Bahnstation Reumannplatz gestürzt und im Anschluss von der losfahrenden U1 "kurzfristig mitgerissen" worden, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger der APA am Donnerstag.

Sie wurde schwer am Bein verletzt und noch vor Ort von der Rettung behandelt, bevor sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Warum die Frau gestürzt war, ist bisher nicht bekannt, hieß es von der Polizei.