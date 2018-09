Trotz sommerlicher Temperaturen: Badeschluss in Wiener Bädern

Nach der Weltreise

Auf der großen Wiese beim Sportbecken erholen sich Trixi und Helmut gerade von einer 14-monatigen Weltreise. Den ersten Tag zurück zuhause wollen sie vor allem mit Schwimmen verbringen. „Man kann da schön seine Längen schwimmen!“, lobt Helmut eines der wenigen 50-Meter-Becken in Wien.Trixi verbindet mit dem Kongressbad in erster Linie ihre Kindheit. Aufgewachsen in Sandleiten erinnert sie sich an das alte 100-Meter-Becken und den 10-Meter-Sprungturm.