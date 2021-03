Trio überfällt Juwelier: Zeugen gesucht

Am Donnerstagmorgen kam es in einem Juweliergeschäft in der Favoritenstraße zu einem schweren Raub. Drei derzeit noch unbekannte Männer sollen das Geschäft mit Pistolen bewaffnet betreten und vier weibliche Angestellte bedroht haben. Die Tatverdächtigen sollen Wertgegenstände in bislang unbekannter Höhe an sich genommen haben und anschließend in eine unbekannte Richtung geflüchtet sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Die Angestellten wurden nicht verletzt. Zum Tatzeitpunkt waren keine Kunden im Geschäft. Da zum Tatzeitpunkt ein reges Personenaufkommen im Nahbereich des Geschäftes herrschte, startet die Wiener Polizei nun einen Zeugenaufruf.

Täterbeschreibung

männlich, beige Mütze, beige Jacke, eventuell mit einer Kapuze oder einem Kapuzenshirt darunter; schwarzes Oberteil; dunkle oder schwarze Hose; feste Schuhe (Wanderschuhe, Stiefel); runde schwarze Brille; schwarzes Tuch über die Nase gezogen

männlich, Kapuze über dem Kopf; Gesicht mit einem Tuch verdeckt; hatte eine blaue Einkaufstasche aus Plastik bei sich, worin der geraubte Schmuck verwahrt wurde

männlich, helle, vermutlich beige, Jacke; dunkle Hose; dunkle Brille; Maske über dem Gesicht; Kopfbedeckung

Alle Personen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden ersucht, sich beim Landeskriminalamt Wien, unter der Telefonnummer 01/31310/33800, zu melden.

