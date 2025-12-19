Wien

Senioren nach Bankomatabhebungen bestohlen

Ein Polizist geht neben einem Polizeiauto.
Der Mann hatte Hilfe bei Bankomaten angeboten, er wurde in dieser Woche festgenommen.
19.12.25, 13:00

Ein 32-Jähriger soll laut Polizei ab dem November in zumindest neun Fällen ältere und gebrechliche Menschen in Wien nach Geldabhebungen in Banken bestohlen haben. 

Laut Angaben von Polizeisprecher Philipp Haßlinger vom Freitag wurde der kosovarische Staatsbürger Anfang dieser Woche von der Gruppe Lang (Außenstelle Zentrum-Ost, Landeskriminalamt) in der Donaustadt festgenommen. Der Mann soll seinen Opfern unter anderem Hilfe bei Bankomatabhebungen angeboten haben.

Anonymer Paketdienst diente als Drehscheibe für Drogenhandel

Dürfte auch teures Handy gestohlen haben

Dann dürfte er die Seniorinnen und Senioren abgelenkt und sie um das soeben abgehobene Geld gebracht haben. Bei der Festnahme stellten die Ermittler auch ein hochpreisiges Handy sicher. Vermutet wird, dass dieses ebenfalls gestohlen wurde.

Der Gesamtschaden liegt laut Polizei im niedrigen fünfstelligen Bereich. Es wurde aber nicht ausgeschlossen, dass es weitere Opfer gibt. Die Polizei bat um sachdienliche Hinweise an den Journaldienst der Außenstelle Zentrum-Ost unter der Telefonnummer 01-31310-62800 DW.

