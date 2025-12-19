Senioren nach Bankomatabhebungen bestohlen
Ein 32-Jähriger soll laut Polizei ab dem November in zumindest neun Fällen ältere und gebrechliche Menschen in Wien nach Geldabhebungen in Banken bestohlen haben.
Laut Angaben von Polizeisprecher Philipp Haßlinger vom Freitag wurde der kosovarische Staatsbürger Anfang dieser Woche von der Gruppe Lang (Außenstelle Zentrum-Ost, Landeskriminalamt) in der Donaustadt festgenommen. Der Mann soll seinen Opfern unter anderem Hilfe bei Bankomatabhebungen angeboten haben.
Dürfte auch teures Handy gestohlen haben
Dann dürfte er die Seniorinnen und Senioren abgelenkt und sie um das soeben abgehobene Geld gebracht haben. Bei der Festnahme stellten die Ermittler auch ein hochpreisiges Handy sicher. Vermutet wird, dass dieses ebenfalls gestohlen wurde.
Der Gesamtschaden liegt laut Polizei im niedrigen fünfstelligen Bereich. Es wurde aber nicht ausgeschlossen, dass es weitere Opfer gibt. Die Polizei bat um sachdienliche Hinweise an den Journaldienst der Außenstelle Zentrum-Ost unter der Telefonnummer 01-31310-62800 DW.
