Senioren nach Bankomatabhebungen bestohlen

Ein 32-Jähriger soll laut Polizei ab dem November in zumindest neun Fällen ältere und gebrechliche Menschen in Wien nach Geldabhebungen in Banken bestohlen haben.

Laut Angaben von Polizeisprecher Philipp Haßlinger vom Freitag wurde der kosovarische Staatsbürger Anfang dieser Woche von der Gruppe Lang (Außenstelle Zentrum-Ost, Landeskriminalamt) in der Donaustadt festgenommen. Der Mann soll seinen Opfern unter anderem Hilfe bei Bankomatabhebungen angeboten haben.