Trickbetrug in Schmuckgeschäften: Polizei sucht nach Verdächtigen

Zwei noch unbekannte Männer werden verdächtigt, sowohl am 29. November 2019 als auch am 2. Dezember 2019 bei Juweliergeschäften im ersten Bezirk Trickdiebstähle durchgeführt zu haben.

Dabei soll ein Mann vorgetäuscht haben, Schmuck kaufen zu wollen, um so die Angestellten abzulenken. Ein Komplize dürfte in der Zwischenzeit Schmuckstücke, darunter ein Panzerarmband, ein Goldring und Halsketten an sich genommen haben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tatverdächtigen noch weitere, bereits länger zurückliegende, ähnliche Taten verübt haben könnten. Dabei sei laut Zeugenaussagen auch eine Frau beteiligt gewesen. Die Flucht erfolgte mit einem Auto mit rumänischem Kennzeichen.

Die derzeit bekannte Schadenssumme liegt laut Polizei im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Fahndungsbilder

Durch Auswertung des Videomaterials in den Geschäften konnte die Polizei Bilder der beiden männlichen Verdächtigen sicherstellen. Die Ermittler haben diese nun veröffentlicht und bitten – auch anonym – um sachdienliche Hinweise zu Identität oder Aufenthaltsort der gesuchten Personen unter der Telefonnummer 01-31310-21810.