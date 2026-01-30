Trickbetrüger erleichterten Wiener Ehepaar um Geld und Schmuck

Ein betagtes Ehepaar wurde am Donnerstag in Liesing zum Opfer eines schweren Trickbetrugs: Eine unbekannte Frau, die sich als Anwältin ausgab, rief am Festnetztelefon des Ehepaars an. Sie erklärte, dass die Tochter des Paares einen schweren Autounfall hatte. Eine schwangere Frau sei dabei verletzt worden und deren ungeborenes Kind verstorben.

Darüber hinaus sei die Tochter bereits ins Gefängnis gebracht worden und nun müsse das Ehepaar Geld in die Hand nehmen um sie „frei zu kaufen“, so die "Anwältin". Nur durch die Zahlung einer bestimmten Geldsumme könne die Tochter aus dem Gefängnis freigekauft werden. Außerdem erkundigte sich die "Anwältin" auch, ob das Paar Schmuck und Gold besitze. Auch diese Wertgegenstände seien notwendig, um die Tochter befreien zu können. Das Geld und der Schmuck würden von einem Mann abgeholt werden, berichtete die Anruferin dem Ehepaar.

Was tun bei einem Betrug? Bewahren Se Ruhe und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

Lass Sie sich auf keine Diskussionen/ Forderungen oder Angebote ein

Brechen Sie im Zweifel das Telefonat ab

Kontaktieren Sie die oder den identifizierten Verwandter über die übliche Rufnummer und bestehen Sie auf ein persönliches Treffen

Treffen Sie aus der Emotion heraus keine schnellen Entscheidungen

Übergeben Sie kein Bargeld an Unbekannte oder "Freunde" des angeblichen Verwandten

Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihren Wohnraum.