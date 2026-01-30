Trickbetrüger erleichterten Wiener Ehepaar um Geld und Schmuck
Ein betagtes Ehepaar wurde am Donnerstag in Liesing zum Opfer eines schweren Trickbetrugs: Eine unbekannte Frau, die sich als Anwältin ausgab, rief am Festnetztelefon des Ehepaars an.
Sie erklärte, dass die Tochter des Paares einen schweren Autounfall hatte. Eine schwangere Frau sei dabei verletzt worden und deren ungeborenes Kind verstorben.
Darüber hinaus sei die Tochter bereits ins Gefängnis gebracht worden und nun müsse das Ehepaar Geld in die Hand nehmen um sie „frei zu kaufen“, so die "Anwältin". Nur durch die Zahlung einer bestimmten Geldsumme könne die Tochter aus dem Gefängnis freigekauft werden.
Außerdem erkundigte sich die "Anwältin" auch, ob das Paar Schmuck und Gold besitze. Auch diese Wertgegenstände seien notwendig, um die Tochter befreien zu können. Das Geld und der Schmuck würden von einem Mann abgeholt werden, berichtete die Anruferin dem Ehepaar.
- Bewahren Se Ruhe und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen
- Lass Sie sich auf keine Diskussionen/ Forderungen oder Angebote ein
- Brechen Sie im Zweifel das Telefonat ab
- Kontaktieren Sie die oder den identifizierten Verwandter über die übliche Rufnummer und bestehen Sie auf ein persönliches Treffen
- Treffen Sie aus der Emotion heraus keine schnellen Entscheidungen
- Übergeben Sie kein Bargeld an Unbekannte oder "Freunde" des angeblichen Verwandten
- Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihren Wohnraum.
Die beiden Eheleute sagten die Bezahlung zu, Bargeld hatten sie zu Hause. Die ganze Zeit über war das Ehepaar in telefonischem Kontakt mit der "Anwältin".
Sie wies das Ehepaar an, sich auf die Straße vor ihre Wohnung zu begeben und auf die Übergabe zu warten. Ein Mann kam, nahm das Kuvert mit und ging seines Weges. Die Identität dieses Mannes ist noch unbekannt, berichtet die Polizei in einer Aussendung.
Kommentare